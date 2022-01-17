Лучший бомбардир ЖХЛ Шохина присоединится к сборной России в 20-х числах января

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лучший бомбардир Париматч - Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) форвард "Торнадо" Анна Шохина присоединится к сборной России для подготовки к Олимпиаде в 20-х числах января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

Россиянки начали сбор 14 января, в нем участвуют 34 игрока. Шохиной, которая в текущем сезоне в 22 матчах набрала 52 (18 голов + 34 результативные передачи) очка, нет в составе из-за положительного результата теста на коронавирус.

"Ждем, что она присоединится к команде в 20-х числах января", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе сборной сообщили, что россиянки перед Олимпиадой уже в Китае проведут два контрольных матча. 29 января сборная России встретится с командой Чехии, а 31 января - с китаянками.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.