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Олимпиада-2022 в Пекине

Лучший бомбардир ЖХЛ Шохина присоединится к сборной России в 20-х числах января

Форвард "Торнадо" отсутствует в расположении команды из-за положительного результата теста на коронавирус
Форвард сборной России Анна Шохина Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Форвард сборной России Анна Шохина
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лучший бомбардир Париматч - Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) форвард "Торнадо" Анна Шохина присоединится к сборной России для подготовки к Олимпиаде в 20-х числах января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

Россиянки начали сбор 14 января, в нем участвуют 34 игрока. Шохиной, которая в текущем сезоне в 22 матчах набрала 52 (18 голов + 34 результативные передачи) очка, нет в составе из-за положительного результата теста на коронавирус.

"Ждем, что она присоединится к команде в 20-х числах января", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе сборной сообщили, что россиянки перед Олимпиадой уже в Китае проведут два контрольных матча. 29 января сборная России встретится с командой Чехии, а 31 января - с китаянками.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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