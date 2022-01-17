Менди признан лучшим вратарем 2021 года по версии ФИФА

ТАСС, 17 января. /ТАСС/. Игрок английского "Челси" и сборной Сенегала Эдуард Менди признан лучшим вратарем 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения состоялось в штаб-квартире организации в Цюрихе и прошла в онлайн-формате.

Менди 29 лет, в прошлом сезоне он провел 31 матч за "Челси" в чемпионате Англии, в которых пропустил 25 мячей. В Лиге чемпионов сенегалец принял участие в 12 играх и пропустил три гола. "Челси" стал победителем турнира, в финале обыграв "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

Приз присуждался по итогам голосования болельщиков и международного жюри, состоящего из действующих тренеров и капитанов национальных команд, а также журналистов от каждой страны. Также на награду претендовали голкипер французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма и вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер.

Менди перешел в "Челси" в сентябре 2020 года из французского "Ренна". Ранее он выступал за французские "Реймс", "Марсель" и "Шербур". В составе сборной Сенегала футболист является обладателем серебряных медалей Кубка африканских наций 2019 года.

Лучшим вратарем года по версии ФИФА среди женщин была признана футболистка сборной Чили и французского "Лиона" Кристиана Эндлер.