Международная федерация футбола признала Тухеля лучшим тренером 2021 года

ТАСС, 17 января. Немецкий главный тренер английского "Челси" Томас Тухель признан лучшим наставником 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения состоялась в штаб-квартире организации в Цюрихе и прошла в онлайн-формате.

Тухель возглавил "Челси" в январе 2021 года и привел лондонский клуб к победе в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. В число претендентов на награду также входили испанский тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и главный тренер сборной Италии Роберто Манчини. В прошлом году обладателем награды стал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Лучшим тренером года в женском футболе ФИФА признала Эмму Хейз, возглавляющую "Челси".

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