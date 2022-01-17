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Мировой футбол
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Международная федерация футбола признала Тухеля лучшим тренером 2021 года

Немецкий специалист в январе 2021 года возглавил английский "Челси" и привел его к победе в Лиге чемпионов
Главный тренер "Челси" Томас Тухель EPA-EFE/Tim Keeton
Описание
Главный тренер "Челси" Томас Тухель
© EPA-EFE/Tim Keeton

ТАСС, 17 января. Немецкий главный тренер английского "Челси" Томас Тухель признан лучшим наставником 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения состоялась в штаб-квартире организации в Цюрихе и прошла в онлайн-формате.

Тухель возглавил "Челси" в январе 2021 года и привел лондонский клуб к победе в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. В число претендентов на награду также входили испанский тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и главный тренер сборной Италии Роберто Манчини. В прошлом году обладателем награды стал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Лучшим тренером года в женском футболе ФИФА признала Эмму Хейз, возглавляющую "Челси".

В новость внесены изменения (22:02 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

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