Алжирец Яхья назначен техническим директором академии футбольного клуба "Спартак"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Алжирский специалист Антар Яхья назначен техническим директором Академии московского футбольного клуба "Спартак" имени Ф. Ф. Черенкова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее 39-летний специалист занимал пост спортивного директора французского "Орлеана". В качестве игрока Яхья выступал французские "Бастию", "Ниццу", "Орлеан" и "Анже", германские "Бохум" и "Кайзерслаутерн", тунисский "Эсперанс" и саудовский "Аль-Наср". За сборную Алжира он провел 53 матча и забил шесть голов.

"Спартак" после 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. В первом матче чемпионата страны после зимней паузы красно-белые 26 февраля примут московский ЦСКА.