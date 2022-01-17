{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Алжирец Яхья назначен техническим директором академии футбольного клуба "Спартак"

В качестве игрока Яхья провел более 50 матчей за сборную Алжира

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Алжирский специалист Антар Яхья назначен техническим директором Академии московского футбольного клуба "Спартак" имени Ф. Ф. Черенкова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее 39-летний специалист занимал пост спортивного директора французского "Орлеана". В качестве игрока Яхья выступал французские "Бастию", "Ниццу", "Орлеан" и "Анже", германские "Бохум" и "Кайзерслаутерн", тунисский "Эсперанс" и саудовский "Аль-Наср". За сборную Алжира он провел 53 матча и забил шесть голов.

"Спартак" после 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. В первом матче чемпионата страны после зимней паузы красно-белые 26 февраля примут московский ЦСКА.

Теги
Российский футбол
Мировой футбол
Ковалевский: Левандовский заслужил и премию лучшему игроку года от ФИФА, и "Золотой мяч"
Польский форвард стал обладателем приза лучшему футболисту года по версии ФИФА во второй раз, "Золотой мяч" по итогам 2021 года получил Лионель Месси
Читать полностью