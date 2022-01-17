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Футбол в России

"Краснодар" отдал футболиста Вильену в аренду "Эспаньолу"

Нидерландский полузащитник будет выступать за испанский клуб до конца сезона-2021/22
Полузащитник Тонни Вильена Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Полузащитник Тонни Вильена
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 17 января. Нидерландский полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена на правах аренды перешел в испанский футбольный клуб "Эспаньол". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. По окончании аренды испанский клуб получит право выкупа 27-летнего полузащитника.

В текущем сезоне Вильена провел 15 матчей в чемпионате и кубке страны, забив два мяча и отдав одну голевую передачу. За "Краснодар" футболист выступает с 2019 года.

"Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российский премьер-лиги, набрав 29 очков в 18 матчах. Следующую игру чемпионата футболисты "Краснодара" проведут дома против московского "Локомотива" 27 февраля.

"Эспаньол" занимает 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании, в активе клуба 26 очков в 20 встречах.

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