"Краснодар" отдал футболиста Вильену в аренду "Эспаньолу"

ТАСС, 17 января. Нидерландский полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена на правах аренды перешел в испанский футбольный клуб "Эспаньол". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. По окончании аренды испанский клуб получит право выкупа 27-летнего полузащитника.

В текущем сезоне Вильена провел 15 матчей в чемпионате и кубке страны, забив два мяча и отдав одну голевую передачу. За "Краснодар" футболист выступает с 2019 года.

"Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российский премьер-лиги, набрав 29 очков в 18 матчах. Следующую игру чемпионата футболисты "Краснодара" проведут дома против московского "Локомотива" 27 февраля.

"Эспаньол" занимает 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании, в активе клуба 26 очков в 20 встречах.