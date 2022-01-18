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НХЛ

Игрок "Сан-Хосе" Майер забросил пять шайб в матче НХЛ против "Лос-Анджелеса"

Встреча завершилась со счетом 6:2

ТАСС, 18 января. Швейцарский нападающий "Сан-Хосе" Тимо Майер забросил пять шайб в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелеса". Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев.

Майер отличился на 4, 19, 20, 22, 40-й минутах, также у "Сан-Хосе" гол забил Рудольфс Балцерс (16). В составе "Лос-Анджелеса" шайбы забросили Анже Копитар (20), Мики Андерсон (51).

Майер - первый игрок в истории "Сан-Хосе", забросивший пять шайб в одном матче, и 47-й - в истории НХЛ. Последний раз это делал шведский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Мика Зибанежад в матче против "Вашингтона" (6:5) 6 марта 2020 года. Из россиян пять шайб в одной игре НХЛ забрасывали только нынешний главный тренер национальной команды Алексей Жамнов (1995) и Сергей Федоров (1996).

"Сан-Хосе" занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 44 очка в 40 матчах. "Лос-Анджелес" идет вторым с 45 очками за 39 игр. Следующий матч "Сан-Хосе" проведет 21 января в гостях против "Сиэтла", "Лос-Анджелес" 19 января примет "Тампу".

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