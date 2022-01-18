Шайба Дадонова не помогла "Вегасу" победить "Питтсбург" в матче НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Закер (27-я и 41-я минуты), Тедди Блюгер (28), Джейк Гюнтцель (43) и Сидни Кросби (59). У проигравших отличились Чендлер Стивенсон (4), Евгений Дадонов (13) и Николя Руа (20).

ТАСС, 18 января. "Питтсбург" обыграл "Вегас" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Вегаса" Дадонов забросил девятую шайбу в текущем сезоне, всего на его счету 18 очков (девять шайб + девять передач) в 37 матчах.

"Вегас" возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, набрав 48 очков в 40 матчах, "Питтсбург" занимает третье место в Столичном дивизионе с 51 очком в 38 играх.

В следующей игре "Вегас" примет "Монреаль", встреча пройдет 21 января. "Питтсбург" в этот же день сыграет дома против "Оттавы".