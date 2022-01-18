Российский форвард "Сент-Луиса" Барбашев признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

ТАСС, 18 января. Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на вторник в домашнем матче против "Нэшвилла" (5:3) Барбашев заработал четыре очка (две шайбы + две передачи).

Второй звездой игрового дня был признан форвард "Детройта" Дилан Ларкин, который оформил дубль в матче с "Баффало" (3:2, в овертайме).

Первой звездой стал нападающий "Сан-Хосе" Тимо Мейер, забросивший пять шайб в матче с "Лос-Анджелесом" (6:2).