Российские бобслеисты прибыли в Сочи на заключительный тренировочный сбор перед Олимпиадой

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сборная России по бобслею собралась в Сочи, чтобы провести заключительный тренировочный сбор перед Олимпийскими играми в Пекине. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Павел Щегловский.

С 15 по 16 января российские бобслеисты принимали участие в заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице, по итогам которого был сформирован состав команды на Олимпиаду-2022.

"Команда вчера вечером прилетела в Сочи из Мюнхена с пересадкой в Москве, - заметил Щегловский. - Сбор будет проходить до 24 января, местом его проведения станет федеральная база "Юг-Спорт". В основном мы будем заниматься физической подготовкой - пусть спортсмены немного отвлекутся от спусков, и только в последние два дня сбора, 22 и 23 января, мы планируем сделать две ледовые тренировки на олимпийской трассе в Сочи, они нужны для того, чтобы спортсмены не отвыкали от скорости. Но будем смотреть по ситуации, исходя из физического состояния олимпийцев".

В состав мужской олимпийской команды вошли пилоты Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов, выступавшие в этом сезоне на Кубке мира. В соревнованиях женских бобов-двоек в Пекине выступят Надежда Сергеева и Анастасия Макарова, в монобобе - Сергеева. В Китай также поедут разгоняющие Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев и Дмитрий Лопин, запасной будет определен позднее. У женщин разгоняющими едут Юлия Беломестных и Елена Мамедова, запасная Юлия Егошенко.

С 24 по 31 января олимпийская команда России по бобслею будет находиться на карантине на базе в подмосковном Новогорске.

Олимпийские игры стартуют 4 февраля, сборная России по бобслею и скелетону планирует вылететь в Пекин 31 января.