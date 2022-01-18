Умер рекордсмен по числу побед в Кубке европейских чемпионов по футболу Хенто

ТАСС, 18 января. Бывший футболист мадридского "Реала" и сборной Испании Франсиско Хенто умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Реала".

Причины смерти не уточняются.

"Фигура Хенто верно представляет все ценности мадридского "Реала" и была и будет эталоном для нашего клуба и всего мира спорта. Поклонники "Реала" и все любители футбола всегда будут помнить его как одну из своих великих легенд", - говорится в заявлении пресс-службы.

Хенто родился 21 октября 1933 года, он выступал в испанских "Расинге" (1952-1953 ) и "Реале" (1953-1971) на позиции полузащитника. В составе мадридского клуба футболист шесть раз стал победителем Кубка европейских чемпионов, что является рекордом среди игроков. Также на его счету 12 побед в чемпионате Испании, по две победы в Кубке Испании и Латинском кубке. Также Хенто является обладателем Межконтинентального кубка, позже переименованного в клубный чемпионат мира. Всего в составе "Реала" он сыграл 600 матчей, забив 182 гола, и выиграл 23 трофея, став рекордсменом клуба по этому показателю. После недавней победы в Суперкубке Испании бразильский защитник Марсело повторил рекорд Хенто по общему количеству трофеев, завоеванных в составе мадридской команды. За сборную Испании футболист провел 43 игры, забив 5 голов, и выступил на двух чемпионатах мира (1962, 1966).

После завершения футбольной карьеры Хенто стал тренером. Сначала он возглавлял резервную команду "Реала" "Кастилию", затем работал в испанских "Кастельоне", "Паленсии" и "Гранаде". С 2015 года являлся почетным президентом "Реала".