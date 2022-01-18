Минское "Динамо" не считает оптимальным вариант возобновления сезона КХЛ с матчами плей-ин

ТАСС, 18 января. Минское "Динамо" не поддержало идею возобновления регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая подразумевает проведение дополнительных матчей для попадания в плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

КХЛ перенесла матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом в клубах. Одним из вариантов продолжения сезона является проведение плей-ин. В таком случае команды, занимающие седьмое, восьмое, девятое и десятое места в каждой из конференций, разыграют две путевки в плей-офф.

"Минское "Динамо" хотело бы выразить свою официальную позицию: учитывая то, сколько сил и ресурсов затратили "зубры", какой тяжелый путь прошли по ходу всего чемпионата (продолжение выступления в усеченном составе в ноябре 2021 года), наш клуб не считает такой вариант возобновления сезона оптимальным. К тому же минчанам в конце "регулярки" предстояло сыграть еще восемь домашних поединков, к которым "Динамо" может подойти в оптимальном составе и постараться набрать максимум очков, тем самым подняться выше в турнирной таблице", - говорится в заявлении.

В клубе подчеркнули, что рассчитывают на иное решение лиги по возобновлению сезона.

Минское "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 47 матчах. В текущем регулярном чемпионате КХЛ каждая команда должна провести 56 игр.