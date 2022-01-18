Вратарь Коновалов перешел из футбольного клуба "Рубин" в шотландский "Ливингстон"

ТАСС, 18 января. Российский голкипер казанского "Рубина" Иван Коновалов подписал контракт с шотландским футбольным клубом "Ливингстон". Об этом сообщает пресс-служба шотландского клуба.

Соглашение рассчитано на 18 месяцев с опцией продления еще на год.

"Мы были ради получить известие о том, что Иван Коновалов получил одобрение от Федерации футбола Шотландии. Это является первой частью процесса получения разрешения на работу, - сказал тренер клуба Дэвид Мартиндейл. - Коновалов будет тренироваться вместе с нами в ближайшие недели".

"Это очень важное подписание для нас с точки зрения конкуренции для Макса [Стрыека] (вратаря "Ливингстона" - прим. ТАСС) в борьбе за позицию основного голкипера команды", - добавил он.

Коновалову 27 лет, он является воспитанником московского "Спартака". С 2018 года он выступал за казанский "Рубин" - сыграл 22 игр и пропустил 23 мяча, а также провел шесть матчей "на ноль". В сезоне-2020/21 Коновалов выступал за екатеринбургский "Урал" на правах аренды, но летом 2021 года он вернулся в казанский клуб и не провел ни одной игры в текущем сезоне.

В текущем сезоне "Ливингстон" набрал 20 очков в 20 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Шотландии.