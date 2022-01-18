В ФИФА сообщили об аннулировании желтых карточек перед стыковыми матчами чемпионата мира

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) аннулировала желтые карточки для игроков перед полуфиналами и финалами раунда плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

В понедельник британская вещательная корпорация BBC сообщила, что ФИФА согласилась аннулировать желтые карточки игроков перед полуфиналами и финалами. Футболисты, которые уже получили дисквалификацию из-за перебора желтых карточек, не смогут принять участие в первом матче плей-офф. Однако те игроки, которым оставалась одна желтая карточка, не пропустят финал в случае выхода сборной, так как они будут аннулированы.

"Подтверждаем решение. Оно принято на основании статьи 64 Дисциплинарного кодекса ФИФА", - говорится в заявлении.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первое место заняла сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка. В заключительном матче против хорватов желтые карточки получили нападающий Федор Смолов и полузащитник Александр Головин, из-за чего они пропустят первый матч плей-офф. Перед игрой под угрозой дисквалификации также были Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Федор Кудряшов, Алексей Сутормин и Даниил Фомин. Россияне в полуфинале раунда плей-офф сыграют с командой Польши, победитель этого матча встретится с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.