Двух российских штангистов обвинили в нарушении антидопинговых правил

ТАСС, 18 января. Российские тяжелоатлеты Аслан Бидеев и Андрей Козлов были пойманы на нарушении антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории (LIMS). Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Спортсмены нарушили статью 2.1 (наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров) и статью 2.2 (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного вещества) антидопинговых правил Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Обвинения по статье 2.1 основаны на пробах, сданных в апреле 2012 года во время чемпионата Европы в Турции. Изначально пробы показали отрицательный результат, но при повторной проверке более улучшенными методами анализа в 2021 году были выявлены запрещенные вещества из класса стероидов. Обвинения по статье 2.2 основаны на расследованиях, проведенных департаментом Всемирного антидопингового агентства (WADA) и профессором Ричардом Маклареном в течение дальнейшего времени.

Бидееву 33 года, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2012 года в весовой категории до 94 кг. Козлову 39 лет, на его счету бронза чемпионата мира - 2009 и европейского первенства 2012 года.