Федун: закон о продаже пива поможет "Спартаку" увеличить доход с футбольных матчей

ТАСС, 18 января. Отмена запрета на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах поможет футбольному клубу "Спартак" увеличить доход с матчей, хоть и незначительно. Такое мнение высказал председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. 13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу, в январе 2020 года стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских.

"К сожалению, ничего конкретного сказать не могу, не знаю, когда примут закон, - сказал Федун. - Это нужно спрашивать у депутатов. Знаю, что был позитивный отзыв правительства, мы все находимся в стадии ожидания. Осталось мало реальных источников повышения доходов для клуба, а это одна из возможностей, которые до сих пор не использовали".

"Не скажу, что этот закон сильно поможет "Спартаку". Но в любом случае это увеличение дохода, что хорошо", - добавил он.