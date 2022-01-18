В сборной России по мини-футболу рассказали о состоянии игроков перед чемпионатом Европы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Все игроки сборной России по мини-футболу подходят в хорошем физическом состоянии к чемпионату Европы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе национальной команды.

Финальная стадия турнира с участием 16 команд пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене. Сборные разбиты на четыре группы по четыре команды, две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. На групповом этапе россияне сыграют с командами Словакии (21 января), Хорватии (25 января) и Польши (29 января). Первые две встречи начнутся в 19:30 мск, заключительный матч группового этапа - в 16:30 мск.

"Команда вчера вечером прилетела в Амстердам, все футболисты здоровы, никаких сложностей в этом отношении нет. Были долгие дискуссии на счет выбора состава - из 18 игроков нужно было выбрать 14. Такой тяжелый выбор в том числе был связан еще и с тем, что футболисты находились в хорошем состоянии. Команда сдавала тесты на коронавирус перед вылетом, которые необходимы при въезде", - говорится в сообщении.

"Ждем информацию от УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), в ближайшее время тесты будут снова проведены, они будут проводиться на регулярной основе в течение всего турнира. Была информация, что тесты должны проводиться каждые два дня. Сами понимаете, что штамм коронавируса "омикрон" бушует в Европе, если не ошибаюсь, Нидерланды ввели самые жесткие меры по карантину, естественно, будет усилен контроль за здоровьем", - отметили в пресс-службе.

Сборная России выигрывала золото чемпионата Европы в 1999 году, пять раз занимала второе место, три раза - третье. Победителем предыдущего турнира, прошедшего в 2018 году, стала сборная Португалии. Также португальцы выиграли чемпионат мира, прошедший в Литве с 12 сентября по 3 октября, обыграв в финале сборную Аргентины (2:1). Россияне на чемпионате мира дошли до четвертьфинала, где уступили аргентинцам (1:1, 4:5 - по пенальти).