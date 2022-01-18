"Локомотив" отдал футболиста Сильянова в аренду "Ростову"

ТАСС, 18 января. Защитник московского "Локомотива" и молодежной сборной России по футболу Александр Сильянов на правах аренды перешел в "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба "Ростова".

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Сильянов является воспитанником академии московского ЦСКА. За "Локомотив" защитник выступал с августа 2019 года, в нынешнем сезоне он провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 18 матчах. "Ростов" идет на 14-м месте с 18 очками.