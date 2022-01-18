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Олимпиада-2022 в Пекине

Оргкомитет Олимпиады в Пекине следит за ситуацией с распространением омикрон-штамма

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля
Штаб-квартира Оргкомитета зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине EPA-EFE/ROMAN PILIPEY
Описание
Штаб-квартира Оргкомитета зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине
© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Оргкомитет Олимпийских игр 2022 года продолжает следить за распространением нового омикрон-штамма коронавируса и оценивать его потенциальное влияние на предстоящие соревнования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

"Мы вплотную следим за омикрон-штаммом, а также наблюдаем и оцениваем потенциальное его влияние на Олимпийские игры. Мы бы хотели обратить внимание, что предпримем решительные контрмеры против ковида, чтобы обеспечить безопасные Игры, одновременно продвигая подготовительную работу эффективно и на высоком уровне, - говорится в сообщении. - У нас есть полная уверенность, способность и решимость обеспечить простые, безопасные и великолепные Олимпийские игры в Пекине 2022 года".

Оргкомитет сообщил, что разработал достаточно принципов и мер борьбы с пандемией в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК). "Эти меры основаны на последних исследованиях вируса, мнениях экспертов в стране и за рубежом, а также на передовом опыте проведения других международных спортивных мероприятий. Они доказали свою высокую эффективность во время тестовых мероприятий с октября по декабрь 2021 года", - заявили в пресс-службе.

Оргкомитет ставит в центр внимания спортсменов и стремится обеспечить их безопасность, чтобы они имели возможность реализовать свои олимпийские мечты. "Ведь некоторые спортсмены могут сожалеть, что так и не выступили на Олимпиаде. В дальнейшем мы будем продолжать внимательно следить за развитием эпидемии, поддерживать тесную связь с МОК и МПК и реагировать на проблемы, связанные с эпидемией, научно обоснованным и гибким образом", - отметили в пресс-службе.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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