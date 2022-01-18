Комиссия FIBA проинспектировала во Львове и Киеве объекты к Евробаскету 2025 года

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Представители Международной федерации баскетбольных ассоциаций (FIBA) посетили Львов и Киев с целью ознакомиться со спортивными объектами, которые будут задействованы при проведении чемпионата Европы по баскетболу 2025 года, если Украина получит право на его проведение. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

На проведение турнира также претендуют Россия, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия, при этом киприоты и финны готовы принять только групповой этап. "Украина сделает все, чтобы быть готовой к проведению матчей чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году на самом высоком уровне в случае получения такого права", - сказал Тимошенко во время встречи с представителями FIBA. По его словам, строительство спортивных арен является одним из флагманских проектов в реализуемой на Украине программе "Большое строительство".

Тимошенко напомнил, что в конце сентября 2021 года украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с вице-президентом FIBA Тургаем Демирелем, в ходе которых заверил, что Украина выполнит все требования для проведения Евробаскета 2025 года. В Киеве замглавы офиса познакомил представителей FIBA с планами строительства на левом берегу Днепра многофункциональной спортивной арены на 15 880 зрителей, которая будет отвечать всем требованиям для проведения финального этапа соревнований. Ввод ее в эксплуатацию ожидается в декабре 2024 года.

Как сообщила пресс-служба Зеленского, комиссия FIBA в понедельник посетила также Львов, где ознакомилась с проектом строительства многофункциональной арены на 10 тыс. зрительских мест. Эта площадка, которая сможет принимать игры группового этапа турнира, должна быть готова не позже ноября 2024 года. Как отметил Тимошенко, еще в нескольких украинских городах строятся многофункциональные комплексы, рассчитанные на меньшее количество зрителей.

Руководитель отдела соревнований FIBA в Европе Любомир Мандич отметил поддержку заявки на проведение Евробаскета на уровне руководства украинского государства, а также "слаженную работу и высокий уровень координации центральных и местных властей" в подготовке к чемпионату.

Ранее Зеленский также поставил перед министерством спорта задачу бороться за право проведения зимней Олимпиады в 2030 году, юношеских Олимпийских игр в 2028 году и выразил заинтересованность в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году.