Матчи российских баскетболисток в квалификации к чемпионату мира перенесли из США

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Матчи женской сборной России по баскетболу в квалификационном турнире к чемпионату мира 2022 года перенесены из США в Доминиканскую Республику в связи с ограничениями на поездки и типом вакцинации от коронавируса членами российской делегации, который не признается в США. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Сборная России 13 февраля сыграет с бельгийками, а 14 февраля - с командой Пуэрто-Рико. Встреча между сборными России и США не состоится. Еще три матча квалификационного турнира пройдут в Вашингтоне.

"Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) принял такое решение, чтобы в нынешних обстоятельствах обеспечить для каждой команды равные шансы пройти квалификацию. Как известно, женская сборная России должна была сыграть в Вашингтоне с командами США, Бельгии и Пуэрто-Рико. Однако в связи с ограничениями на поездки и типом вакцинации от коронавируса членами российской делегации, который по-прежнему не признается в США, наша сборная не сможет сыграть в Вашингтоне, несмотря на значительные усилия FIBA, Российской федерации баскетбола и Федерации баскетбола США", - говорится в заявлении.

Американки уже квалифицировались на чемпионат мира как действующие олимпийские чемпионки. На турнир выйдут две лучше команды группы без учета сборной США.

Чемпионат мира пройдет с 22 сентября по 1 октября в австралийском Сиднее.

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