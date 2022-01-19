Двумя матчами в среду стартует чемпионат Европы по мини-футболу

ТАСС, 19 января. Чемпионат Европы по мини-футболу стартует 19 января двумя матчами. В этот день пройдут встречи группы А, в которых действующий чемпион мира и Европы сборная Португалии сыграет с сербами, а хозяева турнира команда Нидерландов встретится с украинцами.

Сборная России попала в группу С, где также сыграют команды Польши, Словакии и Хорватии. 21 января россияне сыграют со словаками (19:30 мск), 25 января - с хорватами (19:30 мск), 29 января - с поляками (16:30 мск). В квартет B вошли команды Финляндии, Италии, Словении и Казахстана, в группе D сыграют сборные Испании, Азербайджана, Грузии и Боснии и Герцеговины. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные из каждого квартета. Российская команда отобралась на чемпионат Европы, заняв первое место во второй квалификационной группе с командами Грузии, Франции и Армении.

"Наша задача - побеждать в каждом матче и завоевать чемпионское звание, - сказал ТАСС старший тренер сборной России Сергей Скорович. - Но не только мы этого хотим, ряд сборных, конкуренция очень высока. Мы приехали сюда, чтобы бороться за высокие места и чемпионство. Основная цель и задача - победа на чемпионате Европы".

17 января пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала состав национальной команды на чемпионат Европы. В заявку вошли 14 игроков: вратари Дмитрий Путилов ("Синара"), Георгий Замтарадзе (КПРФ) и полевые игроки Сергей Абрамович, Артем Антошкин, Иван Милованов (все - "Тюмень"), Артем Ниязов, Паулиньо (оба - КПРФ), Иван Чишкала, Робиньо (оба - "Бенфика", Португалия), Сергей Абрамов, Антон Соколов (оба - "Синара"), Данил Давыдов ("Газпром-Югра"), Нандо ("Динамо Самара"), Эдер Лима (без клуба).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе сборной России, все игроки походят к турниру в хорошем физическом состоянии. "Команда вчера вечером прилетела в Амстердам, все футболисты здоровы, никаких сложностей в этом отношении нет. Были долгие дискуссии насчет выбора состава - из 18 игроков нужно было выбрать 14. Такой тяжелый выбор в том числе был связан еще и с тем, что футболисты находились в хорошем состоянии. Команда сдавала тесты на коронавирус перед вылетом, которые необходимы при въезде", - говорится в сообщении.

Чемпионат Европы с участием 16 команд пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене. Сборная России примет участие в 12-м чемпионате Европы подряд. Россияне выигрывали турнир в 1999 году, пять раз занимали второе место, трижды - третье. Действующий победитель турнира является команда Португалии, которая завоевала титул в 2018 году. Больше всех на чемпионатах Европы побеждала сборная Испании, в ее активе шесть титулов.