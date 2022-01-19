Бабиков и Куклина вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Биатлонисты Лариса Куклина и Антон Бабиков вошли в состав сборной России на чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

В мужскую команду также включены Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Петр Пащенко и Михаил Первушин.

В женскую команду также вошли Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко и Анастасия Егорова.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 26 по 30 января.