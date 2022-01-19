Члены олимпийской сборной России получат более 450 комплектов экипировки до 31 января

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Участники Олимпийских игр в Пекине в составе российской команды получат более 450 комплектов экипировки до 31 января. Об этом ТАСС рассказала основатель бренда Zasport, официального экипировщика олимпийской команды России, Анастасия Задорина.

"Экипировочный центр Zasport открылся 10 января и будет работать до конца месяца, - сказала Задорина. - На данный момент форму уже получили керлингисты, фигуристы, конькобежцы, сноубордисты, лыжники, горнолыжники, фристайлисты. До 31 января мы выдадим более 450 комплектов спортсменам, тренерам, членам делегации, представителям Олимпийского комитета России".

"При создании коллекции мы много общались с комиссией спортсменов, выслушивали их пожелания, рекомендации и во время экипировки всегда задаем вопросы, что нравится, насколько им комфортно, что можно улучшить. Могу сказать, что отзывы положительные, причем форма пришлась по душе как молодым атлетам, так и людям, за плечами которых не одна Олимпиада", - добавила Задорина.

Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

В связи с международными санкциями, наложенными на российский спорт, атлеты из России на Олимпиаде в Пекине не имеют права выходить в форме с изображением государственного герба и национального флага. В ноябре президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил журналистам, что МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.