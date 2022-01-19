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Олимпиада-2022 в Пекине

Польский саночник, получивший тяжелые травмы ног на трассе в Пекине, выступит на Олимпиаде

В ноябре спортсмен получил перелом коленной чашечки левой ноги во время прохождения трассы из-за ошибки организаторов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Польский саночник Матеуш Сохович, получивший тяжелые травмы ног в октябре во время одного из тренировочных заездов на трассе в Пекине, включен в заявку национальной команды на Олимпиаду. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации санного спорта (FIL).

25-летний саночник из Польши получил перелом коленной чашечки левой ноги и глубокие порезы голени правой ноги. Спортсмен травмировался на скорости 50-60 км/ч из-за ошибки организаторов, врезавшись в закрытые ворота, хотя в момент старта перед спортсменом горел зеленый фонарь, разрешающий спуск. В ноябре Соховичу была сделана операция.

Сохович в сезоне-2021/22 не принял участия ни в одном этапе Кубка мира, однако 18 и 19 января сумел сделать несколько тренировочных заездов на трассе в швейцарском Санкт-Морице, где с 22 по 23 января пройдет чемпионат Европы.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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