Звезды советского хоккея приняли участие в открытии ледовой арены в Тульской области

ТУЛА, 19 января. /ТАСС/. Ледовую арену для занятий хоккеем, фигурным катанием, эстетической и художественной гимнастикой, построенную за счет внебюджетных источников, открыли в среду в городе Щекино Тульской области. На новой площадке состоялся матч с участием юных спортсменов и звезд советского хоккея, в том числе Вячеслава Фетисова, Игоря Ларионова, Александра Якушева, сообщила пресс-служба правительства региона.

"После официального открытия состоялся гала-матч звезд российского хоккея против юных хоккеистов Тульской области. На лед вышли двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Вячеслав Фетисов; двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов; двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, легендарный "Як-15" Александр Якушев и другие", - говорится в сообщении.

Ледовая арена в городе Щекино имеет площадку 60 на 30 метров с искусственным льдом, зрительный зал на 400 мест, тренажерный зал, раздевалки, медицинский кабинет, пункт проката коньков, кафе. Здание полностью адаптировано для граждан с ограниченными возможностями здоровья. "Мы делаем все возможное, чтобы такие сооружения открывались не только в областном центре, но и в отдаленных районах. Мы хотим, чтобы тульская земля растила своих чемпионов мира, олимпийских чемпионов", - сказал на церемонии открытия губернатор Алексей Дюмин.

Арена построена на средства социального партнера региона - компании "Щекиноазот", добавили в пресс-службе.