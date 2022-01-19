Ралли-марафон "Африка Эко Рейс" перенесли на октябрь 2022 года

ТАСС, 19 января. Ралли-марафон "Африка Эко Рейс" перенесен с марта на октябрь 2022 года. Об этом сообщается в заявлении руководителя марафона Жана-Луи Шлессера, опубликованном пресс-службой ралли.

"Менее чем за два месяца до старта гонки, который должен был состояться 12 марта в Монако, границы с Марокко все еще закрыты, и пока не объявлено решение о том, откроются ли они вновь 1 февраля 2022 года. Кроме того, в Сенате Франции недавно прошло голосование за условие обязательной вакцинации, которое может быть распространено на другие страны. В связи с этими причинами и по согласованию с марокканскими властями было принято решение перенести ралли на 15-30 октября 2022 года", - говорится в заявлении.

В ежегодном марафоне принимают участие экипажи из более чем 30 стран. Маршрут марафона проложен по территории Марокко, Мавритании и Сенегала, а финиш расположен на берегу Розового озера близ столицы Сенегала Дакара. Российская команда "Камаз-мастер" побеждала в соревнованиях грузовиков четыре раза (2013, 2015, 2016, 2017). В 2021 году ралли-марафон был отменен из-за коронавируса.