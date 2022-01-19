Кацман считает "Факел" фаворитом Лиги чемпионов по настольному теннису

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Оренбургский "Факел" обладает самым сильным составом среди участников Лиги чемпионов по настольному теннису и может выиграть турнир. Такое мнение ТАСС высказал чемпион Европы в парном разряде, россиянин Лев Кацман.

Ранее "Факел" вышел в полуфинал Лиги чемпионов после отказа португальского "Спортинга" приезжать на ответную игру из-за вспышки коронавируса в команде. В полуфинале "Факел" сыграет с УГМК из Верхней Пышмы, который дважды обыграл германский "Ной-Ульм".

"Факел" фаворит, но все может быть. Никогда не знаешь, кто в какой форме находится, но у них больше возможностей. Безусловно, они могут выиграть турнир, что делали уже много раз, и по составу у них самая сильная команда", - сказал Кацман, выступающий за "Ной-Ульм".

Лига чемпионов в настольном теннисе проводится с сезона-1998/99, самым титулованным клубом является германская "Боруссия" (шесть побед). "Факел" выигрывал турнир пять раз (второй результат в истории). УГМК дважды выходил в финал, где оба раза уступал оренбуржцам.