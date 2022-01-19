Российские клубы встретятся в полуфинале Лиги чемпионов по настольному теннису

ТАСС, 19 января. УГМК из Верхней Пышмы по сумме двух матчей обыграл германский "Ной-Ульм" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов по настольному теннису. За право выйти в финал турнира клуб поборется с оренбургским "Факелом".

Матч УГМК с "Ной-Ульмом" вызвал большой интерес у болельщиков настольного тенниса, так как против российского клуба сыграли призеры прошлогоднего чемпионата Европы в составе сборной России Лев Кацман и Владимир Сидоренко. Кацману и Сидоренко не удалось навязать борьбу игрокам УГМК, и по сумме двух встреч российская команда победила со счетом 6-0. Россияне провели по два матча, сумев выиграть всего по одной партии у своих соперников - датчанина Джонатана Грота и хорвата Томислава Пуцара.

Главный тренер "Ной-Ульма", бронзовый призер чемпионата мира Дмитрий Мазунов после первого матча отметил, что его подопечным не хватило опыта в таких встречах.

"В первой игре Сидоренко имел хорошие шансы, в первом сете у него было преимущество, но потом он сделал несколько легких ошибок и позволил Гроту "вернуться" в этой партии. Немного не хватило, в ноябре и декабре у него была не очень хорошая фаза. Так же и у Льва, вроде по тактике все было ясно, и он уже обыгрывал Льва, но он слишком торопился. Но это все придет с опытом - по игре не было большой разницы", - сказал в беседе с ТАСС Мазунов.

Тем не менее Кацман считает, что выступление "Ной-Ульма" на турнире могло быть хуже.

"Все могло быть хуже. Мы прошли первую стадию, потом оказались в одной группе с "Факелом" из Оренбурга, очень сильной командой, польской "Богорией" и чешским "Эль-Нино" и заняли там второе место. Конечно, наши два матча с УГМК - это неудача. Могли сыграть гораздо лучше, если бы каждый из нас показал хотя бы 60% своих возможностей".

Фавориты турнира

Путь "Факела" в полуфинал оказался еще более простым. После уверенной победы в первом матче со счетом 3-0 над "Спортингом" португальцы из-за вспышки коронавируса в команде не приехали на ответный матч в Оренбург. В итоге "Спортингу", у которого и так практически не было шансов пройти дальше, засчитали техническое поражение.