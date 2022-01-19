Российские клубы встретятся в полуфинале Лиги чемпионов по настольному теннису

ТАСС, 19 января. УГМК из Верхней Пышмы по сумме двух матчей обыграл германский "Ной-Ульм" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов по настольному теннису. За право выйти в финал турнира клуб поборется с оренбургским "Факелом".
Матч УГМК с "Ной-Ульмом" вызвал большой интерес у болельщиков настольного тенниса, так как против российского клуба сыграли призеры прошлогоднего чемпионата Европы в составе сборной России Лев Кацман и Владимир Сидоренко. Кацману и Сидоренко не удалось навязать борьбу игрокам УГМК, и по сумме двух встреч российская команда победила со счетом 6-0. Россияне провели по два матча, сумев выиграть всего по одной партии у своих соперников - датчанина Джонатана Грота и хорвата Томислава Пуцара.
Главный тренер "Ной-Ульма", бронзовый призер чемпионата мира Дмитрий Мазунов после первого матча отметил, что его подопечным не хватило опыта в таких встречах.
"В первой игре Сидоренко имел хорошие шансы, в первом сете у него было преимущество, но потом он сделал несколько легких ошибок и позволил Гроту "вернуться" в этой партии. Немного не хватило, в ноябре и декабре у него была не очень хорошая фаза. Так же и у Льва, вроде по тактике все было ясно, и он уже обыгрывал Льва, но он слишком торопился. Но это все придет с опытом - по игре не было большой разницы", - сказал в беседе с ТАСС Мазунов.
Тем не менее Кацман считает, что выступление "Ной-Ульма" на турнире могло быть хуже.
"Все могло быть хуже. Мы прошли первую стадию, потом оказались в одной группе с "Факелом" из Оренбурга, очень сильной командой, польской "Богорией" и чешским "Эль-Нино" и заняли там второе место. Конечно, наши два матча с УГМК - это неудача. Могли сыграть гораздо лучше, если бы каждый из нас показал хотя бы 60% своих возможностей".
Фавориты турнира
Путь "Факела" в полуфинал оказался еще более простым. После уверенной победы в первом матче со счетом 3-0 над "Спортингом" португальцы из-за вспышки коронавируса в команде не приехали на ответный матч в Оренбург. В итоге "Спортингу", у которого и так практически не было шансов пройти дальше, засчитали техническое поражение.
За место в финале "Факел" сыграет с УГМК, что гарантирует российское представительство в главном матче самого престижного клубного турнира Европы. Российские команды рассматриваются специалистами в качестве главных фаворитов всего турнира.
"У "Факела" самый сильный состав, за них играют три теннисиста из первой десятки мирового рейтинга, но нельзя сбрасывать и германскую "Боруссию". Но вообще "Факел" и УГМК - главные претенденты на победу в турнире", - заявил Мазунов.
Такого же мнения придерживается и Кацман. "Факел" фаворит, но все может быть. Никогда не знаешь, кто в какой форме находится, но у них больше возможностей. Безусловно, они могут выиграть турнир, что делали уже много раз, и по составу у них самая сильная команда", - сказал чемпион Европы.
В другом полуфинале, вероятнее всего, встретятся германские "Боруссия" и "Саарбрюккен", которые в первых матчах 1/4 финала с одинаковым счетом 3-0 переиграли соответственно польский "Декоргласс" и французский "Эннебон". "Саарбрюккен" проведет ответный матч в пятницу, а "Боруссия" - в воскресенье. Точные даты полуфинальных матчей станут известны позднее.
Лига чемпионов в настольном теннисе проводится с сезона-1998/99, самым титулованным клубом является германская "Боруссия" (шесть побед). "Факел" выигрывал турнир пять раз (второй результат в истории). УГМК дважды выходил в финал, где оба раза уступал оренбуржцам.