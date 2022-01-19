Суд отклонил апелляцию экс-футболиста "Реала" Робиньо на решение о тюремном заключении

ТАСС, 19 января. Апелляция бразильского футболиста Робиньо отклонена Верховным судом Италии, бывший нападающий приговорен к девяти годам тюремного заключения за участие в групповом изнасиловании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвоката Робиньо.

В ноябре 2017 года бразильский нападающий был приговорен к девяти годам тюремного заключения за изнасилование. Инцидент произошел в Милане в 2013 году, когда Робиньо и еще пять человек изнасиловали 22-летнюю девушку из Албании. На момент вынесения приговора футболист проживал в Бразилии, которая не имеет договора с Италией о выдаче уголовных преступников. В 2017 году Робиньо обжаловал решение суда.

Решение Верховного суда Италии является окончательным и более не может быть оспорено. На данный момент Робиньо проживает в Бразилии. Итальянский адвокат футболиста заявил, что считает приговор несправедливым.

Робиньо 37 лет, в качестве игрока он выступал за бразильские "Сантос" и "Атлетико Минейро", испанский "Реал", английский "Манчестер Сити", итальянский "Милан", китайский "Гуанчжоу Эвергранд". Нападающий является двукратным чемпионом Бразилии и Испании, по разу побеждал в чемпионатах Италии и Китая. В активе игрока 100 матчей и 28 голов за сборную Бразилии, с которой он дважды побеждал в Кубке конфедераций и становился победителем Кубка Америки. Последним клубом Робиньо был турецкий "Истанбул", за который он в сезоне-2019/20 сыграл 15 матчей и отдал одну голевую передачу.