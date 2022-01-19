Стали известны даты двух перенесенных матчей ЦСКА в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 19 января. Баскетбольная Евролига объявила новые даты перенесенных матчей турнира с участием московского ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба соревнования.

Решение о переносе матчей было принято из-за большого количества заражений коронавирусом в командах.

ЦСКА проведет один матч в гостях - 20 марта против греческого "Олимпиакоса", и один матч дома - 27 февраля против испанской "Барселоны". Ранее Евролига объявила новые даты перенесенных матчей еще двух российских клубов - петербургского "Зенита" и казанского УНИКСа.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, имея 12 побед в 19 встречах. Ближайший матч турнира московская команда проведет 21 января дома против итальянского "Милана".