Сборная Египта вышла в плей-офф Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 19 января. Сборная Египта одержала победу над командой Судана со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу и вышла в плей-офф. Турнир проходит в Камеруне.

Единственный гол забил защитник Мохамед Абдельмонем (35-я минута).

Команды представляют группу D, где также выступали сборные Гвинеи-Бисау и Нигерии, их личная встреча завершилась победой нигерийцев (2:0), которые выиграли группу, набрав девять очков в трех матчах. Далее следуют команды Египта (6), Судана (1) и Гвинеи-Бисау (1). Нигерийцы и египтяне вышли в плей-офф соревнований.

В Кубке африканских наций участвуют 24 команды, поделенные на шесть групп. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд, занявших третье место в своих квартетах, выходят в плей-офф.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году турнир был перенесен из-за коронавируса. Действующим победителем является сборная Алжира. Турнир завершится 6 февраля.