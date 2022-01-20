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Футбол в России

Футболист "Крыльев Советов" Пруцев находится на просмотре в московском "Спартаке"

В пресс-службе красно-белых отметили, что решение о заключении контракта с 21-летним полузащитником будет принято в ближайшее время

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Полузащитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Данил Пруцев находится на просмотре в московском "Спартаке". Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Пруцев находится на просмотре - договор еще не подписан. Решение будет в ближайшее время", - сказал Зеленов.

Пруцеву 21 год, в текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел за "Крылья Советов" 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.

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