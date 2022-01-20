"Тоттенхэм" обыграл "Лестер" в матче чемпионата Англии, забив два гола в добавленное время

ТАСС, 20 января. "Тоттенхэм" со счетом 3:2 в гостях обыграл "Лестер" в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами у "Лестера" отметились Патсон Дака (24-я минута) и Джеймс Мэддисон (76). За "Тоттенхэм" отличились Харри Кейн (38) и Стивен Бергвейн (90+6, 90+7).

В декабре девять игроков "Тоттенхэма", а также несколько сотрудников клуба заразились коронавирусом. Был отменен матч Лиги конференций с французским "Ренном" и перенесена встреча с "Лестером".

"Лестер" занимает десятую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 25 очков в 19 матчах. "Тоттенхэм" идет на пятой строчке с 36 очками в 19 встречах. В следующем матче "Лестер" 23 января дома примет "Брайтон", а "Тоттенхэм" в тот же день в гостях встретится с "Челси".