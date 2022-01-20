Гол Михеева не спас "Торонто" от поражения в матче НХЛ против "Рейнджерс"

ТАСС, 20 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома со счетом 6:3 обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" отличились Райан Ривз (13-я и 23-я минуты), Адам Фокс (38, 58), Райан Строум (51), Крис Крайдер (56). У "Торонто" шайбы забросили российский форвард Илья Михеев (3), Митчелл Марнер (12), Майкл Бантинг (18).

Михеев забросил шестую шайбу в текущем сезоне, также форвард "Торонто" за восемь матчей сделал одну результативную передачу. Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя голевыми пасами и набрал 40 очков (10 голов + 30 передач) в 35 играх, вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 35 бросков.

"Рейнджерс" занимают первое место в таблице Столичного дивизиона, набрав 56 очков в 40 матчах. "Торонто" идет третьим в Атлантическом дивизионе с 51 очком за 37 игр. Следующий матч "Рейнджерс" проведут 22 января на выезде против "Каролины", "Торонто" 23 января сыграет в гостях с "Нью-Йорк Айлендерс".

В другом матче игрового дня "Аризона" со счетом 4:1 в гостях победила "Нью-Джерси".