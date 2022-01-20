Для российских олимпийцев организуют "чистые" коридоры в аэропортах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. "Чистые" коридоры будут организованы для российских спортсменов в аэропортах перед вылетом на Олимпийские игры в Пекине. Об этом ТАСС сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

"Обратили внимание на всю логистику, связанную с перелетами команд, - сказал Матыцин. - Олимпийский комитет России и Росавиация провели большую работу, чтобы обеспечить "чистые" коридоры в аэропортах, необходимо минимизировать контакты спортсменов тренеров и специалистов, выезжающих в Пекин".

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.