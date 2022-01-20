Матыцин: спортсмены готовятся к Олимпиаде в "пузырях", их пребывание за границей тревожит

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Нахождение российских спортсменов за рубежом во время заключительного этапа подготовки к Олимпиаде 2022 года вызывает тревогу. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

20 января в Москве проходит заседание исполкома Олимпийского комитета России, посвященное подготовке к Олимпийским играм в Пекине.

"Было обращено мое внимание на необходимость соблюдения жесткого режима на заключительном этапе подготовки, практически на всех федеральных базах, где будет готовятся сборные, ввели карантин - команды будут находиться в "пузыре", - сказал Матыцин.

"Особую тревогу вызывает нахождение наших спортсменов за рубежом, я обратил внимание на то, что главные тренеры, специалисты несут личную ответственность за то, чтобы максимально обезопасить спортсменов от рисков заболевания", - добавил он.

В настоящее время олимпийская команда России по лыжным гонкам находится на сборе в Италии, саночники и биатлонисты на этой неделе выступают на европейских этапах Кубков мира.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.