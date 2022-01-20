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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин: недостаток тестовых соревнований на олимпийских объектах вызывает тревогу

По словам министра, вопросов по техническому и финансовому обеспечению подготовки к Олимпиаде со стороны спортивных федераций не возникло
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Небольшое количество национальных спортивных федераций смогли протестировать объекты, которые будут использоваться при проведении Олимпиады в Пекине. Об этом ТАСС рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

"Конечно, вызывает тревогу, что малое количество федераций имело возможность побывать в Пекине, чтобы протестировать объекты и условия проведения соревнований. Этот фактор самый сложный сейчас", - сказал Матыцин.

"С точки зрения технического и финансового обеспечения подготовки, вопросов не возникло, федерации не высказали претензий, напротив, они поблагодарили министерство спорта, Олимпийский комитет России и ФМБА за солидарную работу", - добавил он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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