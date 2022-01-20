"ВТБ-Арена" не получала обращений от РФС по поводу проведения игр сборной России в марте

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Руководство "ВТБ-Арены" не получало запроса от Российского футбольного союза (РФС) по поводу возможности проведения матчей сборной России в марте 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе стадиона.

Ранее портал "РБ Спорт" сообщил, что стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира 2022 года с участием сборной России могут быть перенесены со стадиона "Лужники" на "ВТБ-Арену". По информации источника, возможный перенос может быть связан с проблемами с газоном на главной арене чемпионата мира - 2018, а также с коронавирусными ограничениями, поскольку при возможных ограничениях по заполняемости трибун в 50% или 75% от максимальной "ВТБ-Арена" визуально будет более заполненной.

"На данный момент мы не получали от представителей Российского футбольного союза запроса на проведение стыковых матчей чемпионата мира", - сообщили в пресс-службе "ВТБ-Арены".

Ближайший матч сборной России запланирован на 24 марта, игра должна пройти на стадионе "Лужники". В этот день команда под руководством главного тренера Валерия Карпина сыграет в полуфинале раунда плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Польши. Победитель этой игры встретится с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии. В случае победы над поляками финальную встречу российские футболисты также проведут на арене "Лужники", если российская команда в полуфинале потерпит поражение, то проведет на этом стадионе товарищеский матч с проигравшим во встрече Швеция - Чехия.

Сборная России по итогам отборочного турнира чемпионата мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первое место заняла сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.