Конокотин: делегация российской команды на Олимпиаде в Пекине будет включать 509 человек

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Делегация сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине будет составлять 509 человек. Об этом сообщил шеф миссии российской команды на Олимпиаде в Пекине Андрей Конокотин, комментарий которого приводит служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

"Российские спортсмены примут участие во всех видах программы. Всего олимпийская делегация включает 509 человек - спортсмены, тренеры, персонал, сотрудники ОКР, Федерального медико-биологического агентства и оперативного штаба. В расширенный список команды ОКР вошли 217 спортсменов - 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. В Играх примут участие 12 олимпийских чемпионов прошлых лет. Данные цифры неокончательные", - сказал Конокотин.

На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей.