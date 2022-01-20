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Биатлон

Три биатлонистки сборной России пропустят индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Соревнование пропустят Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко
Кристина Резцова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Кристина Резцова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские биатлонистки Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко не выступят в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Отмечается, что решение тренерского штаба принято после консультаций с врачами команды.

Женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами пройдет 21 января. Также на этапе Кубка мира в Антхольце состоятся эстафета (22 января) и масс-старт (23 января).

Этап Кубка мира в Антхольце является последним перед Олимпийскими играми, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

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