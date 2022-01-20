Аникина назвала главной задачей сохранение здоровья бобслеистов перед Олимпиадой в Пекине

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Основная задача российских бобслеистов и скелетонистов перед Олимпиадой в Пекине - избежать заражения коронавирусом. Об этом журналистам рассказала президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

"Команда в боевой готовности, сейчас готовится в Сочи на сборах. Мы так планировали, что перед тех, как они приедут в Новогорск, они будут на жестком карантине, - сказала Аникина. - Может, в Сочи ситуация с ковидом получше, чем в Москве. У нас основная задача - не заболеть".

"Выдача экипировки у нас 27 января. Меня это тоже немного волнует. Мы на изоляции в Новогорске, потом едем на экипировку. Будем запускать по шесть человек, не больше", - добавила она.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.