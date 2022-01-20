Чабан: российские бобслеисты и скелетонисты будут бороться за медали Олимпиады

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Бобслеисты и скелетонисты сборной России смогут бороться за медали на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Даниил Чабан.

Олимпийские соревнования по скелетону пройдут 11-12 февраля, по бобслею - 14-15 и 19-20 февраля.

"В мужском и женском скелетоне и в четверках в бобслее будем бороться, и двойку не скидываю со счетов. [Ростислав] Гайтюкевич хорошо показал себя на этапах Кубка мира. Посмотрим, что будет на олимпийской трассе", - сказал Чабан.