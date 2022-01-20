Чабан: россияне быстрее всех адаптировались к санно-бобслейной трассе в Пекине

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские бобслеисты и скелетонисты быстрее всех адаптировались к олимпийской трассе в Пекине. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

Российские бобслеисты проводят сбор в Сочи.

"Погода в Сочи? Было ветрено, лед отличный. [Олимпийская] трасса [в Пекине] по последнему слову, на финише - так целый город. Трасса современная, хорошая, быстрая, со своими нюансами. Интересная, все здорово, все хорошо", - сказал Чабан.

"Подходит ли нашим спортсменам? Мы осенью, когда в октябре ездили, проверили пекинскую после сочинской. Первую неделю, пока все были в одинаковых условиях - китайцы с нами не катались, наши быстрее адаптировались к ней", - добавил Чабан.

Олимпийские игры стартуют 4 февраля, сборная России по бобслею и скелетону планирует вылететь в Пекин 31 января.