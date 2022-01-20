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Олимпиада-2022 в Пекине

Третьяков заявил, что не уйдет из скелетона после Олимпийских игр в Пекине

Спортсмен отметил, что находится в хорошей форме
Александр Третьяков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Третьяков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский скелетонист Александр Третьяков рассказал, что ему нравятся тренировки, соревнования и путешествия по миру, поэтому он не планирует завершать карьеру после Олимпиады в Пекине. Об этом спортсмен заявил журналистам.

"Мне нравится мой вид спорта, скелетон, я всегда им занимался. Мне нравятся тренировки, соревнования, путешествия по миру. Это интересно, поэтому у меня еще есть мотивация. Планов заканчивать карьеру у меня нет, я чувствую себя прекрасно, и нет ничего такого, что может помешать мне дальше заниматься спортом", - сказал Третьяков.

"Свое состояние оцениваю положительно, чувствую, что я в хорошей форме. В принципе, на Кубке мира выполнил главную задачу - отобрался на Олимпийские игры. Сейчас спокойно тренируюсь. На Олимпийских играх стоит задача показать себя", - добавил спортсмен.

Третьякову 36 лет, он является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призером Игр 2010 года, чемпионом мира 2013 года, двукратным победителем Кубка мира (2008/09, 2018/19).

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Олимпиада-2022 в Пекине
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