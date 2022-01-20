Аникина: бобслеист Гайтюкевич готовится к Олимпиаде по индивидуальной программе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Бобслеист Ростислав Гайтюкевич проходит подготовку к Олимпийским играм по индивидуальной программе. Об этом журналистам сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

В нынешнем сезоне экипаж Гайтюкевича занял третье место в общем зачете Кубка мира в двойках и четверках.

"Он молодец, я очень благодарна его личным тренерам. Они мониторят все его выступления, все технические вопросы, - сказал Аникина. - Он - наша основная надежда. Если не Ростислав, то вряд ли у нас в бобслее будут медали. Мы от всей души желаем ему удачи".

"Гайтюкевич готовится к Олимпиаде по индивидуальной программе, но ему, конечно, помогали и тренеры сборной", - добавила она.

По словам Аникиной, будет хорошо, если российские бобслеисты на Олимпиаде в четверках окажутся в топ-5. "Но Ростислав всегда говорил мне: "Поборемся, будем ломать стандарты". Немцы сильны на своих трассах, соревнований там много, но трасса в Пекине всех ставит в равные условия", - подчеркнула глава Федерации бобслея России.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.