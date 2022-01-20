Бобслеист Гайтюкевич заявил, что трасса в Пекине подходит для него

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Олимпийская санно-бобслейная трасса в Пекине подходит для российского бобслеиста Ростислава Гайтюкевича. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Трасса очень интересная, ни на что непохожая, нам она подходит - максимально хорошая стартовая эстакада. Она подходит для меня и моих разгоняющих. Трасса понравилась, бывает, когда не идет, а бывает - получается, не все, но многое. Трасса оказалась к нам гостеприимна", - рассказал Гайтюкевич.

Гайтюкевич отметил, что к трассе придется привыкать, но ее освоение спортсменам по силам. "Думаю, однозначно будет не только температура другая, но и профиль трассы, - сказал он. - Мы увидим ее совсем другой, не такой, как когда мы катались, но думаю, что нам по силам освоить новую конфигурацию. Тем более со мной посылают моего личного тренера по трассе, это помощь для меня".

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.