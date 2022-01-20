Аникина: угрозы недопуска на Олимпиаду скелетонистов Третьякова и Никитиной нет

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Угрозы недопуска российских скелетонистов Александра Третьякова и Елены Никитиной на Олимпийские игры в Пекине нет. Об этом заявила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

В 2018 году Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил Никитину и Третьякова на Олимпиаду в Пхёнчхане.

"Безусловно, этот эпизод, который затянулся, - тяжелое испытание для наших ребят, и то, что их не допустили до Олимпиады в Корее, было обидно. Я до последнего переживала, чтобы их допустили до Пекина. Весь год я вела переговоры с МОК (Международным олимпийским комитетом - прим. ТАСС), с WADA (Всемирным антидопинговым агентством - прим. ТАСС), с международной федерацией пыталась понять - есть ли такая угроза, но ее нет. И отдельное спасибо Иво Фериани (президент Международной федерации бобслея и скелетона - прим. ТАСС) - он говорил, что Никитина - его любимая скелетонистка, и если не будет каких-то убийственных данных, не допустит, чтобы и ее не допустили", - сказала Аникина.

Никитиной 29 лет, она является бронзовым призером Олимпиады в Сочи, четырехкратной чемпионкой Европы и трижды бронзовым призером чемпионатов мира. В сезоне-2018/19 россиянка стала обладательницей Кубка мира.

Третьякову 36 лет, он является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Игр 2010 года. В активе спортсмена победа на чемпионате мира (2013), две золотые медали чемпионатов Европы (2007, 2021).