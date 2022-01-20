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Зимние олимпийские виды спорта

Махонин: чемпионат Европы по керлингу в Перми станет ярким и зрелищным событием

Турнир пройдет с 19 по 26 ноября
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Чемпионат Европы по керлингу, который пройдет в Перми в 2022 году, станет ярким и зрелищным событием. Такое мнение высказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, комментарий которого предоставлен ТАСС Всемирной федерацией керлинга (WCF).

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В четверг пресс-служба WCF сообщила ТАСС, что чемпионат Европы 2022 года состоится в Перми. Турнир пройдет с 19 по 26 ноября.

"Ежегодно в начале года мы принимаем отборочные матчи сборной России по баскетболу, в марте вновь пройдет финал Кубка мира среди женщин по прыжкам на лыжах с трамплина - русский тур "Синяя птица", в мае столица Пермского края впервые проведет командный Кубок России по боксу, - отметил Махонин. - Еще одним ярким и зрелищным событием в спортивной карте региона станет чемпионат Европы по керлингу. Благодарен российской федерации [керлинга] за доверие".

"Сегодня в Прикамье запланирована реализация крупных, амбициозных спортивных проектов, в том числе приуроченных к 300-летию Перми. Это делается для того, чтобы Пермский край мог претендовать на большие международные спортивные соревнования и стать центром притяжения любителей спорта со всей страны", - добавил губернатор.

Россия один раз в истории принимала чемпионат Европы по керлингу - в 2011 году турнир прошел в Москве. Женская сборная России четыре раза выигрывала европейское первенство, мужская - ни разу.

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