Председатель Генассамблеи ООН призвал страны соблюдать "олимпийское перемирие"

ООН, 20 января. /ТАСС/. Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид в четверг обратился к государствам - членам всемирной организации с призывом продемонстрировать приверженность "олимпийскому перемирию" на время Игр, которые пройдут в Пекине.

В письменном заявлении Шахид напомнил, что Генассамблея 2 декабря приняла резолюцию, в которой призвала страны соблюдать "олимпийское перемирие" в период, начинающийся за семь дней до начала XXIV Олимпийских зимних игр и заканчивающийся через семь дней после закрытия XIII Паралимпийских зимних игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году".

"В качестве председателя Генеральной Ассамблеи на ее 76-й сессии я обращаюсь ко всем государствам-членам с торжественным воззванием продемонстрировать приверженность "олимпийскому перемирию" в связи с Олимпийскими и Паралимпийскими зимними играми 2022 года в Пекине и принять конкретные меры на местном, национальном, региональном и международном уровнях для поощрения и укрепления культуры мира и согласия в духе этого перемирия", - сказал Абдулла Шахид.