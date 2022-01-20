Прыгунья в высоту Чичерова стала второй на турнире в Челябинске

ТАСС, 20 января. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова, объявившая о завершении карьеры спортсменки на июньском чемпионате России, вернулась в спорт и заняла второе место на легкоатлетическом турнире в Челябинске. Спортсменка сумела преодолеть планку на высоте 1,90 метра.

Первое место заняла Александра Ярышкина, также прыгнувшая на 1,90, но опередившая Чичерову по попыткам. Третьей стала Дарья Слепова (1,88).

На чемпионате России 2021 года в Чебоксарах Чичерова стала второй с результатом 1,88 метра. 25 сентября спортсменка провела на своей родине в Белой Калитве фестиваль по прыжкам в высоту "Побеждай!", в котором приняла участие в качестве спортсменки. Чичерова за день до начала фестиваля сообщила ТАСС, что не исключает для себя выступления на нескольких стартах в начале 2022 года для того, чтобы иметь возможность попрощаться с болельщиками.

В программу челябинского Мемориала Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина были включены мужские и женские состязания по прыжкам в высоту и прыжкам с шестом. В мужских прыжках в высоту победу одержал бронзовый призер чемпионата мира - 2019 Илья Иванюк (2,28), вторым стал Никита Курбанов (2,23), третьим - Матвей Тычинкин (2,19).

Организаторы приняли решение провести смешанный турнир в прыжках с шестом, в котором женщины имели гандикап в 1 метр. Первое место заняла Аксана Гатауллина (4,61), опередившая Тимура Моргунова и Дмитрия Качанова (оба - 5,61) по попыткам. Моргунов в итоге стал вторым, Качанов - третьим.